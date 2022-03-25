BB Erzurumspor'da Balıkesirspor hazırlıkları - Haberler

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BB Erzurumspor'da Balıkesirspor hazırlıkları

İhlas Haber Ajansı - Spor
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BB Erzurumspor'da Balıkesirspor hazırlıkları

TFF 1. Ligde mücadele eden BB Erzurumspor iki haftalık deplasman maratonuna çıkıyor.

TFF 1. Ligde mücadele eden BB Erzurumspor iki haftalık deplasman maratonuna çıkıyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 30.hafta deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, nezaretinde çalışmalarını sürdüren BB Erzurumspor, kulüp tesislerinde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman 5'e 2 pas oyunuyla devam etti.

4 Nisan 2022 günü oynayacağı maçın ardından mavi-beyazlılar 31. haftayı bay geçirecek. BB Erzurumspor ligin 32. haftasında yine deplasmanda oynayacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarına başlayacak. - ERZURUM

BB Erzurumspor'da Balıkesirspor hazırlıkları

BB Erzurumspor'da Balıkesirspor hazırlıkları

BB Erzurumspor'da Balıkesirspor hazırlıkları

BB Erzurumspor'da Balıkesirspor hazırlıkları

BB Erzurumspor'da Balıkesirspor hazırlıkları

BB Erzurumspor'da Balıkesirspor hazırlıkları

BB Erzurumspor'da Balıkesirspor hazırlıkları

BB Erzurumspor'da Balıkesirspor hazırlıkları

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü, Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor, Haberler

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