Bayrampaşa Spor: 1-0

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - STAT: Özer Türk

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iddiası bulunmayan iki takımdan Kuşadasıspor, evinde Bayrampaşa Spor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 16'ncı dakikada ev sahibi ekip adına Serkan kaydetti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar 47 puana ulaşırken, Bayrampaşa 45 puanda kaldı.

Demirören Haber Ajansı / Spor