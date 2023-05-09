Bayrampaşa'da Yol Verme Tartışması: 2 Kişi Yaralandı

"İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Görgü tanığı Hasan Vatanlı, "Arabayı insanların üzerine sürdüğünü gördüm. Neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Ambulansla geldi, bir sürü polis ekibi geldi. Yaralanan hastaneye kaldırıldığı, öbürleri de kaçtı." dedi.

"KAVGA OLMUŞ SONRA BÖYLE OLDU "Mahalle sakini Sertaç Surgurlu, "Geldiğimizde olay bitmişti. Bir kişi arabayla insanların üstüne sürmüş. Neden yaptıkları hakkında bilgim yok ama kavga olmuş sonrasından böyle olmuş. Sonra sokağa ambulans ve polis geldi." ifadesini kullandı. Gözaltına alınan kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, hastaneye kaldırılan 2 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.