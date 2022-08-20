Bayramov ve Qarayev Türk takımlarının radarında

Azerbaycan ekibi Karabağ, Teknik direktör Qurban Qurbanov önderliğinde Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında gösterdikleri performans sebebiyle büyük takdir topladı. Azerbaycan ekibi, Şampiyonlar Ligi Play off turuna çıkmaya hak kazanarak başarılı bir Avrupa karnesi çizdi. İlk maçı 0-0'lık skor ile turu Çek Cumhuriyeti'ne bırakan Karabağ, salı günü Viktoria Plzen'i yendiği takdirde adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak.

Öte yandan Kulüp Onursal Başkanı Tahir Gözel, Karabağ olarak hedefleri olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nde yeniden mücadele etmek istediklerini söyledi. Takımın menajeri Asif Askerov ise iyi bir takım kurduklarını ve Azerbaycan futbolunun ne kadar geliştiğini bir kez daha göstermek istediklerini belirtti. Sportif direktör Emrah Çelik ise iyi bir takım olduklarını ve Play-Off'u da geçerek Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir ekip olacaklarını söyledi.