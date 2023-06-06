Bayramiç Belediyesi, yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte geleneksel hale getirdiği Karne Hediyesi Satranç Turnuvası düzenliyor. Turnuvaya başvurular, internet üzerinden yapılıyor ve öğrenciler ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde karşı karşıya gelecek. Turnuva sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verilecek.

Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte Bayramiç Belediyesi, 'Karne Hediyesi Satranç Turnuvası' düzenliyor. Turnuvaya başvurular, internet üzerinden 'http://www.canakkale.tsf.org.tr/' adresinden yapılıyor.

Bayramiç Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Karne Hediyesi Satranç Turnuvası, 17-18 Haziran'da kapalı spor salonunda gerçekleştirilecek. Öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde karşı karşıya gelecek. Turnuva sonunda katılımcılara tablet, bisiklet, akıllı saat, elektrikli kaykay, ses bombası, lego, kulaklık, top, sırt çantası ve satranç kitabı hediye edilecek.

Turnuvaya başvurular, internet üzerinden 'http://www.canakkale.tsf.org.tr/' adresinden yapılacak. Başvurular, 16 Haziran'da sona erecek.