Bayraklı'nın gençleri şampiyonluk kupasını Başkan Sandal'a getirdi

Spor yatırımları ve elde edilen başarılarla fark oluşturan Bayraklı'nın gençlerinden oluşan Nafiz Gürman Spor Kulübü Futbol Takımı, 1. Amatör Lig şampiyonluk kupasını Başkan Serdar Sandal'a getirerek, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bayraklı'nın gençlerinin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Sandal, amatör kulüplere desteklerin süreceğini belirterek üst ligde mücadele edecek futbolculara ve teknik heyete başarılar diledi.

İzmir Amatör Spor Kulüpleri 1. Amatör Lig 4. grubu bu yıl şampiyon tamamlayan Nafiz Gürman Spor Kulübü Futbol Takımı'nın Başkanı Osman Harman, Teknik Direktör Cihan Demir, futbolcular ve teknik ekip Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti. Şampiyonluk kupasını Başkan Sandal'a getirerek takıma ve amatör spor kulüplerine desteklerinden dolayı teşekkür eden sporcular, yeni sezonda da başarı sözü verdi. Kulüp Başkanı Harman, "Bayraklı'yı Süper Amatör Lig'de en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bayraklı'nın bu ligdeki tek takımı olmanın gururunu yaşıyoruz. Desteklerinizden dolayı size ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda da hedefimiz yine kupa olacak" dedi.

Serdar Sandal: "Yardımlarımızı devam ettireceğiz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bizim için büyük bir mutluluk. Bir üst ligde Bayraklı'yı temsil edecek olmanız gurur verici. Bayraklı Belediyesi olarak her mahalledeki gençlerimize, amatör spor kulüplerine desteklerimizi sürdüreceğiz. İlçemizdeki gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlayıp, spora yönelmelerine sunduğunuz katkılardan dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Yeni sezonda tüm takıma başarılar dilerim" diye konuştu. - İZMİR