Bayraklı'da 23 Nisan coşkusu sporla başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünü hafta boyunca farklı etkinliklerle kutlayacak olan Bayraklı Belediyesi, bayram coşkusuna sporla başladı.

Bayraklı Belediyesi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102 yıl dönümü kutlamalarına erken başladı. 23 Nisan'a kadar dolu dolu sürecek olan etkinlikler, spor turnuvaları ile başladı. Hafta boyunca, her yaştan çocuğun katılımıyla basketbol, masa tenisi ve voleybol turnuvaları yapıldı. 23 Nisan'a kadar devam edecek olan futbol turnuvası da bu yıl, depremde yaşamını yitiren Sayra-Çınar Alpgündüz kardeşler ve depremde hayatını kaybeden tüm çocuklar anısına düzenlendi. Turnuva ve sportif etkinliklere bin 200'ün üzerinde çocuk ve aileler katıldı. Etkinlikler çerçevesinde, bu hafta sonu da badminton ve jimnastik turnuvaları gerçekleşecek.

"Herkesi bekliyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ulu Önder Atatürk tarafından, dünya çocuklarına armağan edilen tek ve en büyük bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu hafta boyunca ilçemizin her mahallesinde yaşayacağız. Bu hafta spor turnuvaları ile başlayan etkinliklerimizi, önümüzdeki hafta kültür ve eğlence programları ile sürdüreceğiz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi bekliyoruz" dedi. - İZMİR