Bayraklı Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek

Bayraklı Belediyesi, ilçedeki 16 amatör spor kulübüne 150 bin lira ayni 350 bin lira da nakdi destekte bulundu. Amatör spor kulüplerinin başkanları, yönetici ve temsilcileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Spora yaptığımız yatırımlarla çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan koruyor, sosyal entegrasyonu sağlıyoruz. Tüm spor kulüplerimiz başımızın tacı. Desteklerimiz sürecek" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, amatör spor kulüplerinin başkanları, yönetici ve temsilcileriyle buluştu. Bayraklı Belediyesi Havuz Kafe'de düzenlenen birlik ve dayanışma etkinliğine Başkan Sandal'ın yanı sıra; Bayraklı Amatör Spor Kulüpler Derneği Başkanı Cüneyt Çelik ve amatör spor kulüplerinin başkanları ile temsilcileri katıldı. Etkinlikte günün anısına Başkan Sandal'a isminin yazılı olduğu forma hediye edildi. Spor kulüplerine ise profesyonel futbol maç ve antrenman topu verildi. Temel ihtiyaçları doğrultusunda ilçedeki 16 amatör spor kulübüne düzenli olarak katkı sunan Bayraklı Belediyesi, tüm kulüplere 150 bin lira ayni, 350 bin lira da nakdi destekte bulundu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı ile ilgili hayallerimiz, umutlarımız ve geleceğimiz var; ama pandemi ve deprem birçok projemizin ötelenmesine neden oldu. Her şeye rağmen kent kimliği adına önemli işleri tamamladık. Kentsel dönüşüm, altyapı gibi temel sorunları bitirdik ve Bayraklı'yı yeniden planladık. Bir yerde doğru bir model uygulayacağız ve ilçemizin tamamına yayacağız. 17 bin metrekarelik belki de İzmir'in en büyük meydanını Bayraklı'ya kazandırıyoruz. Kent kimliğinin oluşmasında sanat ve sporun önemi büyük. Kozmopolit bir kentte yaşıyoruz ve en büyük sorunumuz sosyal entegrasyon. Bu ülkenin bütün dinamiklerini bir arada tutabilen sanat ve spordur. Mahallelerimizdeki çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, onlara sağlıklı bir hayat sunarak ama daha önemlisi sosyal entegrasyonu sağlayarak çok önemli işler yapıyorsunuz. Toplumun her kesiminden yurttaşımıza hizmet veriyorsunuz. Bizim yaptığımız iş Bayraklı'nın temel taşlarından bir tanesi. Sizin yaptığınız iş bizim başımızın tacı. Çok büyük bir iş yapıyorsunuz" dedi.

Bayraklı Amatör Spor Kulüpler Derneği Başkanı Cüneyt Çelik de, "Pandemi, deprem, sel gibi zorluklara rağmen, önceki dönemlere göre bu dönemde tüm amatör spor kulüplerine daha fazla destekler oldu. Başka ilçelere de örnek oldu. Şehit Ümit Boz Futbol Sahasının zemini başta olmak üzere bazı spor alanlarımızda yenilemeye ihtiyaç duyulan yerler var. Kısa zamanda eksikliklerimizin giderileceğine inanıyor, destekleri için başta başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR