Bayraklı Belediyesi Yaz Spor Okulları Başlıyor

Bayraklı Belediyesi, 21 farklı branşta yaz spor okulları düzenleyerek çocukların ve yetişkinlerin spor yapma imkanı sağlayacak. Futbol, basketbol, voleybol, atletizm, tekvando, jimnastik, badminton, tenis, bale, kick boks, karate, güreş, zumba, pilates, aerobik, pickleball, bocce ve yoga branşlarında kurslar verilecek. Özel gereksinimli sporculara yönelik ise tenis, pickleball ve basketbol gibi kurslar düzenlenecek.

Her yıl binlerce çocuğu spor okullarında buluşturan Bayraklı Belediyesi, bu yıl da 21 branşta isteyenlere spor yapma imkanı sağlayacak. Bu kapsamda 3 Temmuz'da başlayacak yaz spor okullarına 5 yaş ve üzerindeki çocuklar ile yetişkinler katılabilecek.

Çocukların gelişimlerine katkıda bulunarak, yaz tatillerini sporla geçirmelerini sağlayan, yetişkinlerin de sağlıklı yaşamın kapılarını araladığı Bayraklı Belediyesi, yaz dönemi spor okullarında futbol, Basketbol, voleybol, atletizm, tekvando, jimnastik, badminton, tenis, bale, kick boks, karate, güreş, zumba, pilates, aerobik, pickleball, bocce ve yoga branşlarında kurslar verilecek. Özel gereksinimli sporculara yönelik ise tenis, pickleball ve basketbol gibi kurslar düzenlenecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı Belediyesi olarak gençlerimize yönelik her alanda etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Yaz spor okulları ile her yıl binlerce sporsever gencimizi, çocuğumuzu bir araya getiriyoruz. Çocuklarımız, fırsat verildikçe neleri başarabileceklerini bize gösteriyor. Eğitime ve spora verdiğimiz desteklerin karşılığında onların başarılarını görmek hepimizi gururlandırıyor. Spor ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla belediyemiz bünyesinde açılacak yaz spor okullarına herkesi bekliyoruz" dedi.

Başvurular, Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi'ne yapılacak. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgiye ise 02323712300 numaralı telefondan ulaşılacak.