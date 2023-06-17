Bayraklı Belediyesi Kurum İçi Futbol Turnuvası Tamamlandı

Bayraklı Belediyesi'nin geleneksel hale gelen kurum içi Başkanlık Futbol Turnuvası, çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Hafta boyunca 6 takımın şampiyonluk için yarıştığı turnuvada, Özel Kalem Müdürlüğü şampiyonluğu göğüsledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ikinci olurken; Ulaştırma Müdürlüğü futbol takımı da üçüncülüğü kazandı. Dostluk ve kardeşlik maçlarında renkli anlar yaşandı. Başkan Serdar Sandal, turnuvaya katılan tüm personeli tebrik etti.

Bayraklı Belediyesi'nin geleneksel hale gelen kurum içi Başkanlık Futbol Turnuvası, çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Hafta boyunca 6 takımın şampiyonluk için yarıştığı turnuvada, Özel Kalem Müdürlüğü şampiyonluğu göğüsledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ikinci olurken; Ulaştırma Müdürlüğü futbol takımı da üçüncülüğü kazandı. Dostluk ve kardeşlik maçlarında renkli anlar yaşandı. Başkan Serdar Sandal, turnuvaya katılan tüm personeli tebrik etti.

Profesyonel futbol müsabakalarını aratmayan Bayraklı Belediyesi Başkanlık Futbol Turnuvası, kıran kırana müsabakalara sahne oldu. Doğançay Spor Tesisleri'nde gerçekleşen futbol turnuvasında 6 müdürlüğün takımı yarıştı. Bayraklı Belediyesi Başkanlık Turnuvası'na; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Bay-Bel AŞ. ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü futbol takımları katıldı. Çekişmeli karşılaşmalara ev sahipliği yapan turnuvayı TFF hakemleri yönetti.

Turnuvanın şampiyonu Özel Kalem Müdürlüğü olurken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ikinciliği, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü üçüncülüğü, Bay-Bel AŞ ise dördüncülüğü elde etti. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğe Bayraklı Belediyesi Başkanvekili Hulisi Başaran, başkan yardımcıları, bürokratlar, belediye personeli ve futbolcuların yakınları katıldı.

"DAYANIŞMAYI SPORLA BÜYÜTÜYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dostluk, kardeşlik, dayanışma ve centilmenlik duygularının yaşandığı turnuvaya katılan tüm personeli tebrik etti. Sandal, "Bayraklı İzmir'de sporun lokomotifi. Bunu gerek kurslarımızda gerekse yarışçı branşlarımızda elde ettiğimiz başarılarla ortaya koyuyoruz. Ağabeyleri de dostluk karşılaşmalarıyla birlik ve dayanışmayı sporla büyütüyor" dedi.