Bayraklı Belediyesi Kış Spor Okulları Görkemli Bir Törenle Açıldı

Her yıl binlerce kişiyi sporla buluşturan Bayraklı Belediyesi kış spor okullarını görkemli bir törenle açtı. Sporcular yeteneklerini sergilerken, aileler tribünde bu coşkuya ortak oldu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal " Spor, sanat ve eğitim bizim vazgeçilmez üç çizgimiz. Yetenekli çocuklarımız, gençlerimizle 4,5 yılda sporun başkenti olduk. Spora katkımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bayraklı'da 7'den 70'e herkesi spor yapmaya teşvik eden ve özellikle genç sporcuların yetişmesi için açtığı kurslarla birçok branşta milli sporcular yetiştiren Bayraklı Belediyesi, kış spor okullarını görkemli bir törenle açtı. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Sandal'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, 750'ye yakın sporcu ve aileleri katıldı. 23 farklı branştan sporcular, salonu dolduran Bayraklılılara muhteşem gösteriler sundu.

ONBİNLERCE KİŞİ SPORDA BULUŞTU

Sportif faaliyetler kapsamında Bayraklı Belediyesi 2019 yılından bu yana 32 bin 560 kişiyi spor etkinliklerinde bir araya getirdi. Yaklaşık 25 bin vatandaş spor kurslarına katıldı. 1043 sporcu lisanslı olarak yarışmalara katıldı. Bu süreç içinde Bayraklılı sporcular girdikleri turnuvalarda 213 altın, 116 gümüş, 195 bronz madalya kazandı.

SPORCULARA MALZEME DESTEĞİ

Etkinlikte sporcularla bir araya gelen Sandal, hatıra fotoğrafı çektirdi. Sporculara içinde çeşitli spor malzemeleri bulunan çantalar takdim edildi.

IŞIK ŞOVU ALKIŞ ALDI

Büyük coşkuyla gerçekleşen etkinlikte branşların videolu tanıtım gösterimi yapıldı. Sporcuların, takım olarak sergiledikleri gösteriler, izleyenlerin beğenisini kazandı. Salonu dolduranlar telefonlarının ışıklarıyla muhteşem görüntüler oluştururken hep bir ağızdan 10'uncu Yıl Marşı söylendi.

"SPORDA MARKA İLÇE OLDUK"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Beni en heyecanlandıran an öğrenciler, gençler ve çocuklarımızla olduğumuz anlardır. Çünkü onlarla olmak hayata daha pozitif, kararlı ve inançlı bakmamızı sağlıyor. Eğitim, kültür ve spor farklı kültürlerden gelen çocuklarımızın kaynaşması açısından da çok önemli. Sporu sadece kötü alışkanlıklar veya sağlıklı yaşam ile açıklamak yeterli olmaz. Bu nedenle hem de sosyal entegrasyonumuzda önemli bir yeri var. bunda emeği olan tüm eğitmenlerimizi, sporcularımızı ve ailelerini kutluyorum. Bayraklı, artık yetiştirdiğimiz ve derece elde eden sporcularımızla İzmir'de sporun markası haline geldi. Bu çok önemli bir başarı ve tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

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