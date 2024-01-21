Üye Girişi
Haberler

Bayraklı Belediyesi, Binlerce Sporcuya Spor Yapma ve Yetenek Geliştirme Fırsatı Sunuyor

Güncelleme:
Abone Ol

Bayraklı Belediyesi, 23 farklı branşta açtığı spor kurslarıyla binlerce Bayraklılıya spor yapma ve yeteneklerini geliştirme imkanı sağlıyor. Son 4,5 yılda 25 bin sporcuyu ağırlayan belediye, turnuvalardan 575 madalya kazanırken, güreşte bir dünya şampiyonu çıkardı.

23 farklı branşta açılan spor kursları ile binlerce Bayraklılıya spor yapma ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sunan Bayraklı Belediyesi, son 4,5 yılda 25 bin sporcuyu saha ve salonlarda ağırladı. Turnuvalardan 575 madalya kazanılırken, güreşte bir de dünya şampiyonu çıkarıldı. Başkan Serdar Sandal, "Sporun kalbi artık Bayraklı'da atıyor. Farklı branşlarda, binlerce sporsever hem eğleniyor hem yeteneklerini keşfediyor" dedi.

23 branşta 25 bin sporcu

Spor yatırımları ve başarılı sporcularının dereceleriyle fark oluşturan Bayraklı Belediyesi, 4,5 yılda uluslararası, ulusal, bölgesel ve il genelindeki turnuvalarda 215 altın, 161 gümüş ve 199 bronz olmak üzere toplam 575 madalya topladı. Bayraklılı sporcular, her branşta başarılarını büyütürken, elde ettikleri derecelerle de ailelerinin ve ilçenin gurur kaynağı oldu. Bu süreçte Miraç Saraç güreşte dünya şampiyonluğu kazandı, Bayraklı'dan Avrupa şampiyonaları ve dereceleri çıktı. Bayraklı Belediyesi 23 branşta açtığı kurslarla bu süreçte yaklaşık 25 bin kursiyere de spor yapma imkanı sundu. Bu kapsamda milli takımlar düzeyinde başarılı sporcular yetiştiren belediye sporcuları elde ettikleri başarılarla ilçenin gurur kaynağı oldu.

"Sporcularımızla gurur duyuyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Spora ve altyapıya verdiğimiz önemle Bayraklılı çocuklarımızın, gençlerimizin başarılarını görmek bizi çok mutlu ediyor. Sporun kalbi artık Bayraklı'da atıyor. Tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Serdar Sandal Spor İzmir Belediye Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı izle! Gaddar 2. bölüm fragman İZLE! Gaddar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gaddar dizisi yeni bölüm fragmanı izleme linki! Seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Seçim öncesi bomba iddia! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 21 OCAK | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, canlı maç skoru! HAFTA SONU HAVA DURUMU 21 OCAK | Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? 21 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? Uluslararası Uzay İstasyonu dünyadan ne kadar uzakta, kaç km yüksekte? Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) nerede, ne zaman kuruldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | 21 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Pazar günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 21 Ocak Pazar günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title