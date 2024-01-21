Bayraklı Belediyesi, Binlerce Sporcuya Spor Yapma ve Yetenek Geliştirme Fırsatı Sunuyor

23 farklı branşta açılan spor kursları ile binlerce Bayraklılıya spor yapma ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sunan Bayraklı Belediyesi, son 4,5 yılda 25 bin sporcuyu saha ve salonlarda ağırladı. Turnuvalardan 575 madalya kazanılırken, güreşte bir de dünya şampiyonu çıkarıldı. Başkan Serdar Sandal, "Sporun kalbi artık Bayraklı'da atıyor. Farklı branşlarda, binlerce sporsever hem eğleniyor hem yeteneklerini keşfediyor" dedi.

23 branşta 25 bin sporcu

Spor yatırımları ve başarılı sporcularının dereceleriyle fark oluşturan Bayraklı Belediyesi, 4,5 yılda uluslararası, ulusal, bölgesel ve il genelindeki turnuvalarda 215 altın, 161 gümüş ve 199 bronz olmak üzere toplam 575 madalya topladı. Bayraklılı sporcular, her branşta başarılarını büyütürken, elde ettikleri derecelerle de ailelerinin ve ilçenin gurur kaynağı oldu. Bu süreçte Miraç Saraç güreşte dünya şampiyonluğu kazandı, Bayraklı'dan Avrupa şampiyonaları ve dereceleri çıktı. Bayraklı Belediyesi 23 branşta açtığı kurslarla bu süreçte yaklaşık 25 bin kursiyere de spor yapma imkanı sundu. Bu kapsamda milli takımlar düzeyinde başarılı sporcular yetiştiren belediye sporcuları elde ettikleri başarılarla ilçenin gurur kaynağı oldu.

"Sporcularımızla gurur duyuyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Spora ve altyapıya verdiğimiz önemle Bayraklılı çocuklarımızın, gençlerimizin başarılarını görmek bizi çok mutlu ediyor. Sporun kalbi artık Bayraklı'da atıyor. Tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz" dedi. - İZMİR