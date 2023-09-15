Bayraklı Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'nı Kutluyor

Bayraklı Belediyesi, yeni ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılarak emisyon hacminin düşürülmesini amaçlayan Avrupa Hareketlilik Haftası'nı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlayacak. 16-17 Eylül tarihlerindeki iki günlük şenlik kapsamında Bayraklı sahilinde spor etkinlikleri ve yarışmaları düzenlenecek. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, herkesi Bayraklı'ya hareket katmaya ve bu büyük coşkuya ortak olmaya davet etti.

Bayraklı Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 16 ve 17 Eylül tarihlerinde Bayraklı Havuz Kafe'nin ön tarafında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. 'Gelecek enerjini koru' ve 'Şehrini keşfet' sloganlarıyla çıkılan yolda toplu taşıma kullanımı, günlük hareketlilik oranı, ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi gibi konularda farkındalık oluşturacak. Bu kapsamda 16 Eylül saat 17: 00'da zumba, yoga, tekvando, karate, kick boks, güreş gösterileri, voleybol ve corn hole turnuvaları ile atletizm yarışması gerçekleşecek. 17 Eylül Pazar saat 17.00'de de mini penaltı atışları, basket, halat çekme, çuval ve survivor parkur yarışmaları, corn hole turnuvası ile basketbol şenliği kapsamında 3'lü takımlardan olacak müsabakalar yapılacak. Ücretsiz etkinliklere isteyen herkes katılabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Gelecek nesillere karşı bir sorumluluğumuz var. Bu kapsamda daha yaşanabilir ve temiz bir Bayraklı hedefliyoruz. Her yıl çeşitli etkinliklerle bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Hareketlilik haftası etkinliklerimiz de bu çalışmalarımızdan biri. Karbon salınımının azaltılması, toplu taşımanın önemi ve alternatif ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi gibi konulara dikkat çekmek istiyoruz. Bayraklı sahilinde düzenleyeceğimiz etkinliklerde herkesi Bayraklı'ya hareket katmaya bekliyoruz" dedi. - İZMİR