Bayındırspor, Yıldız 45 FK'yı 4-0 mağlup etti
İzmir'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta Bayındırspor, Yıldız 45 FK'yı 4-0 mağlup etti. Maçta Bayındırspor'un gollerini Berkay Aktürk ve Hasan Aykılıç attı.
İzmir'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta Bayındırspor, Yıldız 45 FK'yı 4-0 yendi.
Bayındır Şehir Stadında oynanan maçta ev sahibi ekip, rakibi Yıldız 45 FK'yı 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Bayındırspor'un gollerini 33. dakikada Berkay Aktürk, 35, 61 ve 89. dakikada Hasan Aykılıç'ın kaydetti.