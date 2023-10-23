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Bayern Münih'te sakatlık şoku: Goretzka Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te sakatlanan Leon Goretzka, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Kulüpten yapılan açıklamada, Mainz 05 ile oynanan son lig maçı sırasında sakatlanan Goretzka'nın elinde kırık tespit edildiği ve ameliyata alındığı belirtildi. Sahalardan bir süre uzak kalacak 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, yarın Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.