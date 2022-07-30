Bayern Münih, sezona kupayla başladı
Bayern Münih, Almanya Süper Kupa finalinde Leipzig'i 5-3 mağlup etti.
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Bayern Münih, Almanya Süper Kupa finalinde Leipzig'i 5-3 mağlup etti.
Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da oynanan mücadelede Bavyera temsilcisine 10. şampiyonluğu getiren golleri Jamal Musiala, Sadio Mane, Benjamin Pavard, Serge Gnabry ve Leroy Sane attı.
Süper Kupa finalinde ilk kez boy gösterin Leipzig'in golleri ise Marcel Halstenberg, Christopher Nkunku ve Dani Olmo'dan geldi.
AA / Yunus Kaymaz - Spor