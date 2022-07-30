Bayern Münih, sezona kupayla başladı Bayern Münih, Almanya Süper Kupa finalinde Leipzig'i 5-3 mağlup etti. Bayern Münih, Almanya Süper Kupa finalinde Leipzig'i 5-3 mağlup etti. Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da oynanan mücadelede Bavyera temsilcisine 10. şampiyonluğu getiren golleri Jamal Musiala, Sadio Mane, Benjamin Pavard, Serge Gnabry ve Leroy Sane attı. Süper Kupa finalinde ilk kez boy gösterin Leipzig'in golleri ise Marcel Halstenberg, Christopher Nkunku ve Dani Olmo'dan geldi. Spor AA / Yunus Kaymaz Bayern Münih Süper Kupa Redbull Almanya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Bayern Münih, sezona kupayla başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.