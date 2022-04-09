Bayern Münih sahasında Augsburg engelini tek golle geçti - Haberler

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Bayern Münih sahasında Augsburg engelini tek golle geçti

AA - Erbil Başay - Spor
Bayern Münih sahasında Augsburg engelini tek golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Augsburg'u 1-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) Bayern Münih, sahasında Augsburg'u 1-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 29. haftasında Allianz Arena'da Augsburg'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmadan Bayern Münih, 82. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Lider Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 69'a çıkardı.

Augsburg ise 32 puanda kaldı ve 14. sıraya geriledi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Wolfsburg sahasında Arminia Bielefeld'i 4-0, Köln evinde Mainz 05'i 3-2 ve Borussia Mönchengladbach deplasmanda Greuther Fürth'ü 2-0 yendi.

AA / Erbil Başay - Spor

Bayern Münih, Bundesliga, Augsburg, Almanya, Spor, Haberler

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