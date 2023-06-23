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Bayern Münih, Raphael Guerreiro'yu transfer etti

Bayern Münih, Raphael Guerreiro'yu transfer etti

Spor Haberleri

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu Bayern Münih, Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Portekizli futbolcunun, bir diğer Alman ekibi Borussia Dortmund'la sözleşmesi bittikten sonra, bonservis bedeli ödemeden transfer edildiği ifade edildi. 29 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı. Guerreiro, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 36 maça çıkarken; 6 gol, 14 asistlik performans gösterdi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu Bayern Münih, Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Portekizli futbolcunun, bir diğer Alman ekibi Borussia Dortmund'la sözleşmesi bittikten sonra, bonservis bedeli ödemeden transfer edildiği ifade edildi.

29 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Guerreiro, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 36 maça çıkarken; 6 gol, 14 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Raphael Guerreiro Borussia Dortmund Bayern Münih Bundesliga Spor Haberler

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