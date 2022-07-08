Bayern Münih, Nick Weiler-Babb ile yeni sözleşme imzaladı Alman ekibi Bayern Münih, ABD'li basketbolcu Nick Weiler-Babb ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Alman ekibi Bayern Münih, ABD'li basketbolcu Nick Weiler-Babb ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. THY Euroleague takımlarından Bayern Münih, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alman temsilcisi bu doğrultuda iç transferde ABD'li Nick Weiler-Babb ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı duyuruldu. ABD'li basketbolcu geçtiğimiz sezon Münih ile Euroleague'de 6.3 sayı, 3.7 ribaund, 2.5 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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