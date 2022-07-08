Bayern Münih, Nick Weiler-Babb ile yeni sözleşme imzaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayern Münih, Nick Weiler-Babb ile yeni sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
Bayern Münih, Nick Weiler-Babb ile yeni sözleşme imzaladı

Alman ekibi Bayern Münih, ABD'li basketbolcu Nick Weiler-Babb ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Alman ekibi Bayern Münih, ABD'li basketbolcu Nick Weiler-Babb ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

THY Euroleague takımlarından Bayern Münih, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alman temsilcisi bu doğrultuda iç transferde ABD'li Nick Weiler-Babb ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı duyuruldu.

ABD'li basketbolcu geçtiğimiz sezon Münih ile Euroleague'de 6.3 sayı, 3.7 ribaund, 2.5 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title