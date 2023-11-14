Bayern Münih, Nestory Irankunda'yı kadrosuna kattı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, 17 yaşındaki Nestory Irankunda'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Avustralya ekibi Adelaide United'da forma giyen Tanzanya asıllı Avustralyalı futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

9 Şubat 2024'te 18 yaşına girecek kanat oyuncusunun Bavyera temsilcisiyle sözleşmesi, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Avustralya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda 7 maçta 11 gole imza atan Nestory Irankunda için Bayern Münih, 3,4 milyon avro bonservis bedeli ve performansa bağlı ek ödeme yapacak.