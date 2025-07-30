Bayern Münih, Liverpool'dan Luis Diaz'ı Transfer Etti

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Premier Lig şampiyonu Liverpool'dan 28 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Luis Diaz'ı transfer etti. Diaz, Münih'te 30 Haziran 2029'a kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı ve 14 numaralı formayı giyecek.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Premier Lig şampiyonu Liverpool'dan 28 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Luis Diaz'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, " Münih'te 30 Haziran 2029'a kadar geçerli bir sözleşmeye imza atan futbolcu, Alman şampiyonunda 14 numaralı formayı giyecek." bilgisi verildi.

Diaz, geçen sezon Liverpool'da tüm kulvarlarda 50 maçta 17 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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