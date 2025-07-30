Bayern Münih, Liverpool'dan Luis Diaz'ı Transfer Etti

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Premier Lig şampiyonu Liverpool'dan 28 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Luis Diaz'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, " Münih'te 30 Haziran 2029'a kadar geçerli bir sözleşmeye imza atan futbolcu, Alman şampiyonunda 14 numaralı formayı giyecek." bilgisi verildi.

Diaz, geçen sezon Liverpool'da tüm kulvarlarda 50 maçta 17 gol kaydetti.