Bayern Münih, Kim Min-Jae'yi transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, Napoli'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 5 yıllık sözleşme imzalanan 26 yaşındaki futbolcunun 3 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Bayern Münih, Kim'in bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak Alman basını, transferin 50 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü. Güney Kore Milli Takımı formasını 49 kez giyen Kim, Fenerbahçe'de geçirdiği 2021-22 sezonu sonrası 18 milyon avro bonservis bedeliyle İtalyan kulübü Napoli'ye gitmişti.