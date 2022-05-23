Bayern Münih, kaleci Neuer'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı - Haberler

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Bayern Münih, kaleci Neuer'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

AA - Erbil Başay - Spor
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Bayern Münih, kaleci Neuer'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Alman Milli Takımı'nın kalecisi Manuel Neuer'in 2023'e kadar geçerli olan sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Alman Milli Takımı'nın kalecisi Manuel Neuer'in 2023'e kadar geçerli olan sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Neuer'in sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e uzatıldığı belirtildi.

Bayern Münih'in Başkanı Herbert Hainer, Neuer'in şimdiden Bayern Münih'in tarihindeki yerini aldığını belirterek, gelecek yıllarda da dünyanın en iyi kalecisinin takımında olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaleci Neuer de, yoluna Bayern Münih'te devam edeceği için mutlu olduğunu ve tüm yarışlarda şampiyonluk için mücadele edecek iyi bir takıma sahip olacaklarını belirterek, "Kaleci, kaptan ve lider oyuncu olarak büyük hedeflerimize ulaşmak için önemli faktör ve destekçi olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Bayern Münih'te 2011'den beri oynayan ve 472 maçta forma giyen Neuer, Bavyera ekibiyle 10 kez Almanya şampiyonluğunu, 5 kez Almanya Kupasını, 6 kez Süper Kupayı ve 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Neuer, 109 kez de Alman Milli Takımı için sahaya çıkarak 2014'de Dünya Kupasını kaldırdı.

AA / Erbil Başay - Spor

Bayern Münih, Almanya, Milli, Alman, Spor, Haberler

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