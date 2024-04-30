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Bayern Münih ile Real Madrid Arasında Beraberlik

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı. Bayern Münih, ikinci devredeki gollerle öne geçse de Real Madrid penaltıdan beraberliği sağladı. Rövanş maçıyla finale yükselen takım belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile İspanya ekibi Real Madrid 2-2 berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı finalinde Bayern Münih, Allianz Arena'da Real Madrid'i konuk etti.

Madrid ekibi, 24. dakikada Toni Kroos'un güzel ara pasını gole çeviren Vinicius Junior ile 1-0 öne geçti.

İkinci devreye hızlı başlayan Bayern Münih, 53. dakikada Leroy Sane ve 57. dakikada penaltıdan Harry Kane'in attığı gollerle 2-1 üstünlük yakaladı.

Real Madrid'de Vinicius Junior, 83. dakikada kazanılan penaltı atışında rakip fileleri bir kez daha havalandırdı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Konuk takımda milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Madrid'de oynanacak ve finale yükselen taraf belli olacak.

Kaynak: AA / Spor

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