Bayern Münih, Gnabry'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, kanat oyuncusu Serge Gnabry'nin sözleşmesini uzattı. Almanya 1. Futbol Ligi ( Bundesliga ) ekibi Bayern Münih, kanat oyuncusu Serge Gnabry'nin sözleşmesini uzattı. Bayern Münih Kulübü, 27 yaşındaki Alman milli futbolcuyla 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Werder Bremen'den 2017'de transfer edilen Gnabry, Bayern Münih'te 4 Bundesliga, ikişer Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri elde etti. Münih ekibinde 171 karşılaşmaya çıkan Gnabry, 64 gol ve 40 asistlik performans sergiledi. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Bayern Münih Serge Gnabry Bundesliga Almanya Spor Haberler

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