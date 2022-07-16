Bayern Münih, Gnabry'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayern Münih, Gnabry'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
 - Güncelleme:
Bayern Münih, Gnabry'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, kanat oyuncusu Serge Gnabry'nin sözleşmesini uzattı.

Almanya 1. Futbol Ligi ( Bundesliga ) ekibi Bayern Münih, kanat oyuncusu Serge Gnabry'nin sözleşmesini uzattı.

Bayern Münih Kulübü, 27 yaşındaki Alman milli futbolcuyla 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Werder Bremen'den 2017'de transfer edilen Gnabry, Bayern Münih'te 4 Bundesliga, ikişer Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri elde etti.

Münih ekibinde 171 karşılaşmaya çıkan Gnabry, 64 gol ve 40 asistlik performans sergiledi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Bayern Münih Serge Gnabry Bundesliga Almanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title