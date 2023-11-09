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Bayern Münih-Galatasaray Maçının İlk Yarısı 0-0 Tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında Bayern Münih ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İki takım da gol bulmak için fırsatlar yakaladı ancak kaleciler başarılı performanslarıyla gole izin vermedi.