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Bayern Münih, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Bayern Münih'in gollerini Harry Kane kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise Bakambu'dan geldi.

Stat: Allianz Arena

Hakemler: Antonio Emanuel Carvalho Nobre, Pedro Nuno de Sa Martins, Paulo Ricardo Duarte Bras (Portekiz)

Galatasaray : Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 78 Nelsson), Torreira, Kaan Ayhan (Dk. 69 Oliveira), Ziyech (Dk. 58 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Zaha (Dk. 78 Bakambu), Icardi (Dk. 69 Tete)

Bayern Münih : Neuer, Mazraoui, Upamecano (Dk. 72 Laimer), Kim, Davies, Goretzka, Musiala (Dk. 40 Müller), Kimmich, Coman (Dk. 87 Gnabry), Sane (Dk. 72 Tel), Kane.

Goller: Dk. 80 ve 86 Kane ( Bayern Münih ), Dk. 90. Bakambu ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 19 Davies ( Bayern Münih ), Dk. 34 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 90 Bakambu ( Galatasaray ), Dk. 60 Okan Buruk (Yedek kulübesi)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 2-1 yenildi.

53. dakikada Kane'in ceza sahasındaki vuruşu direkten döndü.

61. dakikada Kerem'in ortasında Barış'ın kafa vuruşu auta çıktı.

80. dakikada Bayern Münih öne geçti. Kimmich'in kullandığı serbest vuruşta Kane topu filelerle buluşturdu.1-0

86. dakikada Bayern farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelen Tel yolladığı uzun pası Kane gole çevirdi.2-0

90. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Oliveira'nın ceza sahasına yolladığı uzun pasta topla buluşan Bakambu düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

Karşılaşmayı Alman temsilcisi Bayern Münih 2-1 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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