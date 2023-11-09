Bayern Münih, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Bayern Münih'in gollerini Harry Kane kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise Bakambu'dan geldi.
Stat: Allianz Arena
Hakemler: Antonio Emanuel Carvalho Nobre, Pedro Nuno de Sa Martins, Paulo Ricardo Duarte Bras (Portekiz)
Galatasaray : Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 78 Nelsson), Torreira, Kaan Ayhan (Dk. 69 Oliveira), Ziyech (Dk. 58 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Zaha (Dk. 78 Bakambu), Icardi (Dk. 69 Tete)
Bayern Münih : Neuer, Mazraoui, Upamecano (Dk. 72 Laimer), Kim, Davies, Goretzka, Musiala (Dk. 40 Müller), Kimmich, Coman (Dk. 87 Gnabry), Sane (Dk. 72 Tel), Kane.
Goller: Dk. 80 ve 86 Kane ( Bayern Münih ), Dk. 90. Bakambu ( Galatasaray )
Sarı kartlar: Dk. 19 Davies ( Bayern Münih ), Dk. 34 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 90 Bakambu ( Galatasaray ), Dk. 60 Okan Buruk (Yedek kulübesi)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 2-1 yenildi.
53. dakikada Kane'in ceza sahasındaki vuruşu direkten döndü.
61. dakikada Kerem'in ortasında Barış'ın kafa vuruşu auta çıktı.
80. dakikada Bayern Münih öne geçti. Kimmich'in kullandığı serbest vuruşta Kane topu filelerle buluşturdu.1-0
86. dakikada Bayern farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelen Tel yolladığı uzun pası Kane gole çevirdi.2-0
90. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Oliveira'nın ceza sahasına yolladığı uzun pasta topla buluşan Bakambu düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1
Karşılaşmayı Alman temsilcisi Bayern Münih 2-1 kazandı.