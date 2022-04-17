Bayern Münih deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Arminia Bielefeld'i 3-0 yendi.

Bavyera ekibi, Bundesliga'nın 30. haftasında Schüco Arena'da düşme hattında yer alan Arminia Bielefeld'e konuk oldu.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Jacob Laursen'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Bayern Münih, 45+7. dakikada Serge Gnabry'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 85. dakikada Jamal Musiala ile bulduğu golle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Lider Bayern Münih bu galibiyetle puanını 72'ye çıkardı ve en yakın takipçisi Borussia Dortmund ile olan 9 puanlık farkı korudu.

Bundesliga'nın 31. haftasına Borussia Dortmund ile karşılaşacak Bayern Münih, 23 Nisan Cumartesi günü rakibini yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Bu sezon 14. yenilgisini alan Arminia Bielefeld ise 26 puanla 17. sırada bulunuyor.