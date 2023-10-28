Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Darmstadt 98'i 8-0'lık skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Bayern Münih liderliğe yükseldi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih, Darmstadt 98'i 8-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 9'uncu haftasında Bayern Münih sahasında Darmstadt 98'i ağırladı. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Bayern Münih 8-0'lık skorla farklı kazandı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 51, 69 ve 88'inci dakikalarda Harry Kane, 56 ve 64'üncü dakikalarda Leroy Sane, 60 ve 76'ncı dakikalarda Jamal Musiala ve 71'inci dakikada da Thomas Müller kaydetti. Bu sonucun ardından Bayern Münih, puanını 23'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Darmstadt 98 ise 7 puanla 14'üncü sırada kaldı.

KARŞILAŞMADA 3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Bayern Münih - Darmstadt 98 mücadelesinde 3 kırmızı kart çıktı. Bayern Münih'te Joshua Kimmich 4'üncü dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kalırken, Darmstadt 98'de ise 21'inci dakikada Klaus Gjasula ile 41'inci dakikada Matej Maglica kırmızı kart gören isimler oldu.