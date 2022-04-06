Bayern Münih, bu sezon Avrupa'daki ilk mağlubiyetini aldı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Villarreal sahasında Bayern Münih'i konuk etti. El Madrigal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 8'inci dakikada Groeneveld kaydetti.

Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Gruplarda oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Bayern Münih, son 16 Turu'nda da Salzburg'u bir maçta mağlup etmiş, bir maçta ise sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Bu sonuçla, bu sezon Avrupa'daki ilk mağlubiyetini alan Bayern, rakibini 12 Nisan Salı günü sahasında konuk edecek.