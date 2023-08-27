Bayern Münih, Augsburg'u 3-1 yendi
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Bundesliga'da Bayern Münih, Augsburg'u 3-1 mağlup etti. Bayern Münih, Felix Uduokhai'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti ve penaltıdan bulduğu gollerle galibiyeti garantiledi. Augsburg'un tek golü ise Dion Beljo'dan geldi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, Augsburg'u 3-1 yendi
Bundesliga'da 2. haftanın kapanış maçında Augsburg ile Allianz Arena'da karşılaşan Bayern Münih, 32. dakikada Felix Uduokhai'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Augsburglu futbolcu Niklas Dorsch'un ceza sahasında topu elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazanan Bayern Münih, 40. dakikada penaltıyı kullanan Harrey Kane'nin topu filelere göndermesiyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bayern Münih, 69. dakikada Harry Kane'nin golüyle skoru 3-0 yaptı.
Augsburg 86. dakikada Dion Beljo ile bir gol bularak durumu 3-1'e getirdi.
Karşılamada başka gol olmayınca Bayern Münih müsabakandan 3-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Bayern Münih ligde puanını 6'ya çıkarırken Augsburg 1 puanda kaldı.
Bundesliga'a bugün oynanan diğer karşılamada Mainz 05 sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.