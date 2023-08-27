Bayern Münih, Augsburg'u 3-1 yendi

Bundesliga'da Bayern Münih, Augsburg'u 3-1 mağlup etti. Bayern Münih, Felix Uduokhai'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti ve penaltıdan bulduğu gollerle galibiyeti garantiledi. Augsburg'un tek golü ise Dion Beljo'dan geldi.