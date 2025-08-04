Bayer Leverkusen, Patrik Schick'in Sözleşmesini 2030'a Kadar Uzattı

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Alman Bundesliga takımı Bayer Leverkusen, Çek forvet Patrik Schick ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2020'de takıma katılan Schick, 168 maçta 81 gol attı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, Patrik Schick'in sözleşmesini 2030'a kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Çek milli futbolcu Schick ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sparta Prag, Sampdoria, Roma ve Leipzig gibi takımlarda oynayan tecrübeli forvet, 2020'de Bayer Leverkusen'e transfer oldu.

Schick, Bayer Leverkusen kariyerinde 168 maça çıktı ve 81 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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