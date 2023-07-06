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Bayer Leverkusen, Granit Xhaka'yı transfer etti

Bayer Leverkusen, Granit Xhaka'yı transfer etti

Spor Haberleri

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'yı transfer etti. Xhaka ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'yı transfer etti.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Xhaka ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisi verildi.

30 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu, Arsenal formasıyla geçen sezon 47 maçta görev yaparken 9 gol, 7 asist kaydetti. ???????

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Granit Xhaka Leverkusen Arsenal FC Bayer Spor Haberler

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