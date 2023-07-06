Bayer Leverkusen, Granit Xhaka'yı transfer etti
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'yı transfer etti. Xhaka ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'yı transfer etti.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, Xhaka ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisi verildi.
30 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu, Arsenal formasıyla geçen sezon 47 maçta görev yaparken 9 gol, 7 asist kaydetti. ???????
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor