Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayer Leverkusen'de teknik direktör Gerardo Seoane yerine Xabi Alonso getirildi

Spor Haberleri

Bayer Leverkusen'de teknik direktör Gerardo Seoane yerine Xabi Alonso getirildi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen teknik direktör Gerardo Seoane'nin görevine son verildiğini duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi ( Bundesliga ) takımlarından Bayer Leverkusen teknik direktör Gerardo Seoane'nin görevine son verildiğini duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, görevine son verilen İsviçreli teknik direktör Seoane'nin yerine 40 yaşındaki Xabi Alonso'nun getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İspanyol teknik direktör Alonso'nun 30 Haziran 2024'e kadar sürecek bir sözleşme imzaladığı bilgisi paylaşıldı.

Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi Simon Rolfes, Seoane'nin son 1,5 yılda iyi bir iş yaptığını ama başarılı olmaktan uzaklaştırdıklarını belirterek, "Almanya Kupası'ndan erken elendik. Özellikle Bundesliga'da bulunduğumuz yerin beklentilerimizin çok altında olması teknik direktör değişimini gerekli kıldı." ifadelerini kullandı.

Bayer Leverkusen, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Porto'ya deplasmanda 2-0 yenildi. Alman ekibi, Bundesliga'da da 8 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 5 puanla 17. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Spor

Xabi Alonso Bundesliga Leverkusen Bayer Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title