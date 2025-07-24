Bayburtlu Öğrenci Muhammet Ali Saka, Fırlatma Topu Branşında Türkiye İkincisi Oldu

Bayburtlu Öğrenci Muhammet Ali Saka, Fırlatma Topu Branşında Türkiye İkincisi Oldu
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Konya'da düzenlenen Atletizm Yarışması'nda Bayburt Fatih Ortaokulu öğrencisi Muhammet Ali Saka, fırlatma topu branşında 75 metre atarak Türkiye ikinciliği elde etti ve gümüş madalya kazandı.

Bayburt Fatih Ortaokulu öğrencisi Muhammet Ali Saka, katıldığı Atletizm Yarışması'nda fırlatma topu branşında Türkiye ikincisi oldu.

Konya'da düzenlenen Atletizm Yarışması'nda Bayburt'u temsil eden Muhammet Ali Saka, fırlatma topu branşında 75 metre atarak, Türkiye ikinciliği elde etti. Farklı illerden çok sayıda öğrencinin katıldığı yarışmada Saka, gümüş madalyanın sahibi oldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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