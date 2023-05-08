Bayburt Üniversitesi bowling başarılarına Federasyon Kupasını da ekledi

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve Bayburt Üniversitesi Spor Kulübü lisanslı sporcusu Alperen Birsen, 5-7 Mayıs tarihlerinde Samsun'da düzenlenen 3. Lig Federasyon Kupasında topu şampiyonluğa yuvarlayarak kupayı Bayburt Üniversitesi müzesine getirdi.

Samsun Bowling Akademi Bowling Salonunda gerçekleşen ve 3. ligin en iyilerinin yarıştığı Federasyon Kupası büyük çekişmeye sahne olurken Alperen Birsen'in kupaya uzanması Bayburt Üniversitesine büyük sevinç yaşattı. Geçtiğimiz aylarda, Türkiye Bowling 3. Ligini 2. sırada bitirerek 2. Lige terfi eden Birsen, sportif başarılarına bir yenisini daha ekleyerek genç yaşta ilk ulusal düzeyde kupasını kazanmış oldu. Ligler üstü bir ulusal turnuva olarak 3. Ligi en iyi derecelerle bitiren sporcuların davet edildiği Federasyon Kupasının sahibi olan Birsen, şampiyonluk coşkusuna ilişkin olarak, "Bowlingde profesyonelleşen tüm sporcular için bir prestij hedefi ve başarma hayali olan bu büyük kupayı Üniversiteme kazandırmanın duygusunu tarif edemiyor, ancak derinlerde yaşıyorum. Tüm süreçleri birlikte sürdürdüğüm arkadaşlarıma, antrenörüme ve Dekanıma; bizlere büyük hedefler yönünden rehberlik eden Rektörümüz ve Federasyon Başkanımız Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in şahsında teşekkür ederim. Gelecekte bir gün Süper Lig kupasını da Üniversitemiz müzesine kazandırmayı çok isterim." dedi.

Birsen'in Federasyon Kupası Şampiyonluğu başarısı vesilesiyle bir tebrik mesajı yayımlayan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Geçtiğimiz hafta üst üste kazanılan başarıların ardından süreci, Şampiyonluklar Haftası olarak nitelemiştim. Bir düzeltme yaparak öğrencilerimize, Şampiyonluklar Ayını bizlere yaşattıkları için teşekkür etmek isterim. Değerli Alperen, sporun farklı disiplinlerinde gençlerimiz için kendini keşfetme deneyimleri olduğunu kanıtlayan ve alternatif sporlar için bir tetikleyici güce ihtiyaç duyan tüm genç kardeşlerimizi örnek başarılarıyla cesaretlendiren sizler, asıl başarılarınızı yıllar sonranın yıldızları tarafından hayranlıkla anıldığınızda kazanmış olacaksınız. Başarı hikayende her daim seninle olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak daha nice başarılara ulaşman temennisiyle seni canı gönülden tebrik ederim." ifadelerini kullandı. - BAYBURT