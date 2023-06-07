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Bayburt'un badminton başarısı

Bayburt'un badminton başarısı

Spor Haberleri

Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Bayburt'u temsil ederek Türkiye 2.si olan Şehitler Ortaokulu kız takımı ve Türkiye 3.sü olan Şehitler Ortaokulu erkek takımı öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'i ziyaret etti.

Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Bayburt'u temsil ederek Türkiye 2.si olan Şehitler Ortaokulu kız takımı ve Türkiye 3.sü olan Şehitler Ortaokulu erkek takımı öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'i ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney öğrencileri, öğretmenlerini ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Bayburt Spor Haberler

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