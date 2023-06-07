Bayburt'un badminton başarısı

Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Bayburt'u temsil ederek Türkiye 2.si olan Şehitler Ortaokulu kız takımı ve Türkiye 3.sü olan Şehitler Ortaokulu erkek takımı öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'i ziyaret etti.