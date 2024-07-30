Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası Başladı
Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası başladı. Bayburt Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kurslarında okuyan öğrencilerin katıldığı turnuvada, öğrenciler hem Kur'an eğitimi alıyor hem de fiziksel aktivitelere katılıyorlar. Turnuva, din görevlileri rehberliğinde üç hafta boyunca devam edecek ve 13 Ağustos'ta final maçıyla sona erecek.
Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası başladı.
Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün organizasyonu ile Baberti Külliyesi Spor Tesislerinde düzenlenen turnuvaya Bayburt Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler katıldı. Kur'an eğitiminin yanı sıra öğrenciler, yaz dönemi birçok fiziksel aktivitelere katılarak eğlenceli bir şekilde yaz Kur'an kurslarını tamamlıyorlar. Turnuvada top koşturan öğrenciler, keyifli bir gün geçirdiler.
Din görevlileri rehberliğinde üç hafta boyunca devam edecek olan turnuvanın startını veren İl Müftüsü Bayram Danacı, turnuvaya katılan öğrencilere başarılar diledi.
29 Temmuz'da başlayan turnuva, 13 Ağustos'ta oynanacak final maçıyla sona erecek. - BAYBURT