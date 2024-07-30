Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası başladı.

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün organizasyonu ile Baberti Külliyesi Spor Tesislerinde düzenlenen turnuvaya Bayburt Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler katıldı. Kur'an eğitiminin yanı sıra öğrenciler, yaz dönemi birçok fiziksel aktivitelere katılarak eğlenceli bir şekilde yaz Kur'an kurslarını tamamlıyorlar. Turnuvada top koşturan öğrenciler, keyifli bir gün geçirdiler.

Din görevlileri rehberliğinde üç hafta boyunca devam edecek olan turnuvanın startını veren İl Müftüsü Bayram Danacı, turnuvaya katılan öğrencilere başarılar diledi.

29 Temmuz'da başlayan turnuva, 13 Ağustos'ta oynanacak final maçıyla sona erecek. - BAYBURT