Bayburt'ta GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın Açılışı Yapıldı

Bayburt'ta GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın Açılışı Yapıldı
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Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılış töreninde, farklı spor branşları tanıtıldı ve katılımcılara spor ekipmanlarıyla pratik yapma imkanı sunuldu.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın açılış töreni yapıldı.

Bayburt Saray Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, farklı yaş gruplarından katılımcılar çeşitli spor branşlarıyla tanıştı. Açılışta; basketbol, voleybol, okçuluk, tekvando, judo, masa tenisi, atletizm, dart, futbol, drone pilotluğu ve zeka oyunları gibi birçok spor dalı tanıtıldı. Etkinliğe katılanlar antrenörler eşliğinde spor ekipmanlarını deneme ve temel hareketleri öğrenme imkanı buldu. Sporun yaygınlaşmasının ve gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasının amaçlandığı etkinliğe il protokol üyeleri, çocuklar, gençler yoğun ilgi gösterdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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