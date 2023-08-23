Bayburt'ta 5 gün sürecek bisiklet festivali başladı

BAYBURT - Sağlıklı yaşama ve çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla farklı etkinliklerle adından söz ettiren Vangölü Aktivistleri Derneği, Bayburt'un tarihi ve kültürel varlıklarını sportif faaliyetlerle tanıtmak amacıyla bisiklet festivali organize etti. 5 gün sürecek olan 1'inci Dede Korkut Bisiklet Festivali, Bayburt Kalesi gezisiyle başladı.

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Van Gölü Aktivistleri Derneği katkılarıyla tertip edilen festivale, 20 ilden 50 sporcu ve spora gönül vermiş vatandaşlar katıldı. Saray Bahçesi, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde kaleden gelen sporcular alkışlarla karşılandılar. Festival öncesi açılış konuşması yapan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, "1. Dede Korkut Bisiklet Festivalini başlangıcını yapmaktan mutluluk ve onur duyduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda biraz daha yoğun katılımlı olacak şekilde, hatta doğa sporları festivali halinde kapsamlı bir şekilde bu etkinlik daha geniş kitlelere ulaşır. Artık bütün rotalar çok farklı bir şekilde turizm destinasyonu olmaya başladı. Bayburt'ta da bunun her türlü altyapısı var, el birliğiyle önümüzdeki yıllarda daha büyük, daha kapsamlı, yoğun katılımlı etkinlik düzenleriz. Özellikle halkımızın da bu işe katılımıyla birlikte duyulacağını, dağılacağını, genişleyeceğini ümit ediyorum. Bu festivali düzenleyen kardeşlerimize, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Vangölü Aktivistleri Dernek Başkanı Erdoğan Özel, Vali Mustafa Eldivan'a, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş'e üzerinde 'Bayburt 1. Dede Korkut Bisiklet Festivali' yazılı formalardan hediye etti.

Uzun yıllardır bisiklet binerek, birçok noktayı bisikletiyle gezen 68 yaşındaki Tacettin Soyupak ise, yeniden Bayburt'ta pedal çevirecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün aktivistlere yardımcı olmaya geldik. 1'inci Dede Korkut Bisiklet festivali Bayburt'umuza hayırlı olsun. Ben de Doğu Karadeniz'den geldim, katılımcıyım. 2018 yılında bu yöreyi yine bisikletimle gezmiştim, tehlikeli virajları geçmiştim. Ölmeden bir daha geleyim buralara dedim, tehlikeli virajları ikinci kez geçeyim dedim" ifadelerini kullandı.

Burada gerçekleştirilen açılışın ardından Bayburtlu bisikletçiler, Bayburt'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta Masat köyündeki Dede Korkut'un türbesini ziyaret etmek üzere pedal çevirdiler.

Bayburt 1. Dede Korkut Bisiklet Festivali açılışına, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ve sporcular katıldı.