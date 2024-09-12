Bayburt Özel İdarespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.

Gençosman Stadyumu'nda Bal Ligi temsilcisi Serhat Ardahanspor ile karşılaşan Bayburt Özel İdarespor karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle 1'inci turu geçti.

Bayburt'un ev sahipliğinde oynanan maçı, Trabzon bölgesinden Göktan Demeli yönetti. İlk yarısından gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında 46'ncı dakikada Doğukan Delimehmet ile Bayburtspor, golü buldu. 90 dakikayı 1-0 üstünlükle tamamlayan Bayburtspor, uzatma dakikalarında bir gol daha attı. Ali Burak Atmaca 92'inci dakikada kupadaki ikinci golü kaydeden isim oldu. Karşılaşma Bayburt'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bayburt Özel İdarespor'un 2. turdaki rakibi ileriki günlerde çekilecek kura sonrası belli olacak. - BAYBURT