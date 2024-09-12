Üye Girişi
Haberler

Bayburt Özel İdarespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Özel İdarespor, Serhat Ardahanspor'u mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci turu geçti. İkinci yarıda bulduğu gollerle galibiyeti elde eden Bayburt Özel İdarespor, 2-0'lık skorla tur atladı.

Bayburt Özel İdarespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.

Gençosman Stadyumu'nda Bal Ligi temsilcisi Serhat Ardahanspor ile karşılaşan Bayburt Özel İdarespor karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle 1'inci turu geçti.

Bayburt'un ev sahipliğinde oynanan maçı, Trabzon bölgesinden Göktan Demeli yönetti. İlk yarısından gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında 46'ncı dakikada Doğukan Delimehmet ile Bayburtspor, golü buldu. 90 dakikayı 1-0 üstünlükle tamamlayan Bayburtspor, uzatma dakikalarında bir gol daha attı. Ali Burak Atmaca 92'inci dakikada kupadaki ikinci golü kaydeden isim oldu. Karşılaşma Bayburt'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bayburt Özel İdarespor'un 2. turdaki rakibi ileriki günlerde çekilecek kura sonrası belli olacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası bayburt Güncel Spor

Narin cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi

Narin cinayeti soruşturmasında önemli gelişme! Hepsi birden adliyeye sevk edildi

 Narin'in dışarıdaki abisi Baran Güran'dan suçlanan akrabaları için skandal savunma

Dışarıdaki abiden suçlanan akrabaları için skandal savunma

 Amca Salim Güran'dan sır çağrılar! 1 saat içinde tam 5 kez aynı kişiyi aramış

HTS kayıtlarında ortaya çıktı! 1 saat içinde 5 kez aynı kişiyi aramış
Kan donduran ifade: Salim Güran'ın iki yengesiyle yasak ilişkisi var, Narin onları görmüş olabilir

"Salim Güran'ın 2 yengesiyle ilişkisi vardı Narin onları gördü"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
12 Eylül 1980'de ne oldu? 12 Eylül tarihinde neler yaşandı? 12 Eylül darbesi! Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman 6. sezon hangi tarihte yayınlanacak? 2024 Türkiye güzeli kim? Miss Turkey birincisi belli oldu mu? Crush ne demek? Coca Cola'nın yeni ismi ne oldu? Coca Cola ismini neden değiştirdi? Kuruluş Osman Altunay Hatun kim? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler neler? Konya'da ne oldu? Konya'da 4 Afgan tarafından öldürülen kadın kimdir? Olay ne zaman oldu? YENİ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 12 Eylül! Hamster Kombat kombo kartları ve yeni günlük şifre belli oldu mu? İdil Bilgen kimdir? Miss Turkey birincisi İdil Bilgen kaç yaşında ve nereli? VGM BURS BAŞVURUSU: 2024- 25 VGM ortaöğrenim, yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman yapılacak? Başvuru ekranı (https://www.vgm.gov.tr/) Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil'de oruç tutmak farz mı, sünnet mi? Masterchef 12 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title