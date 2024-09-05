Bayburt Özel İdarespor Yeni Tribünlerde Maçlarına Başlıyor

Bayburt Özel İdarespor yönetim kurulu, 2024-2025 sezonunda iç saha maçlarının yeni tribünlerde izlenmesine karar verdi. Çorluspor'la oynayacağı maçla sezona başlayacak olan Bayburt Özel İdarespor bu yıl maçlarını yeni tribünlerde oynayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, " Yönetim kurulumuz yaptığı toplantıda 2024-2025 sezonunda iç saha maçlarımızda yeni tribünlerin kullanılmasına karar vermiştir. Buna göre yeni yapılan tribünde protokol tribün bileti 100 liraya, kenar tribün bileti 50 liradan den satışa sunulacak. Bununla birlikte yönetim kurulumuz aldığı kararla yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye karar vermiştir. Buna göre eski tribün A2 bloğu aile tribünü olarak belirlenmiş olup aileleriyle maça gelecek olan hemşehrilerimizi bilet ücretleri yönetim kurulumuz tarafından karşılanacaktır. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizi 07.09.2024 tarihinde oynanacak olan Çorluspor maçına davet ediyor Bayburtspor'umuza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - BAYBURT