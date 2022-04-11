Bayburt Özel İdarespor Kulüp Başkanı Çalışkan: 'Takımımız yalnız bırakıldı, başarısı takdir edilmedi'

BAYBURT (İHA) - Sezonun bitimine sayılı maçlar kala Bayburt Özel İdarespor Kulüp Başkanı Celil Çalışkan açıklamalarda bulunarak, "Takımımız yalnız bırakıldı, başarısı takdir edilmedi" dedi.

Basın toplantısı düzenleyen Çalışkan, yola şampiyonluk parolasıyla çıktıklarını ifade ederek, "Bayburtlular tarafından Bayburtspor yalnız bırakıldı ve başarısı takdir edilmedi. Şehirden aldığımız maddi destek yetersiz oldu. Gelen maddi destekle futbolcuların primleri bile karşılanmadı." diye konuştu.

Taraftar gruplarının takımı eleştirirken hassas davranmaları gerektiği çağrısında bulunan Çalışkan, Bayburt-Niğde maçında futbolculara 'formanızı çıkarın gidin' diyerek tezahüratta bulunanlara sert çıktı. Kulübün başarılı bir oyun sergilediklerine değinen Çalışkan, "Bazen taraftarlar bana diyor ki başkan bizi şampiyon yapacaktın tamam gelin hep beraber olalım bu takımı şampiyon yapalım. Bu takım gerçekten başarılı bir takım, ben bu takımın futbolcularının, teknik direktörünün de sezon sonuna kadar arkasındayım" dedi.

Tribünlerin boş bırakıldığını ve maçlarda taraftarlardan destek gelmediğini vurgulayan Çalışkan sözlerine şu şekilde devam eti: "Taraftarlar hep diyordu başkan tribün bitecek mi, ne zaman bitecek. Tribün bitti, şu an seyirci alabiliriz ama biz eski tribünümüzü dolduramıyoruz ki yeni tribüne seyirci alalım biz önce eskisini dolduralım, yenisine geçelim. 4 maçımız kaldı her hafta cebimizden para ödüyoruz maç oynatıyoruz sahaya galibiyet amacıyla çıkıyoruz. Taraftar grupları bakıyorum ki benim emeğimi hiçe sayıyorlar, son maçta yapmış oldukları davranış benim emeğime hakarettir. Hiçbir taraftar grubu, taraftar futbolculara hakaret edemez eleştirir belli düzeyde ama hakaret kabul edilebilir değil."

Sezon bitimine 4 maç kaldığını söyleyen Çalışkan, Bayburtluların desteğini yine de beklediklerini, Bayburt'u play-off maçlarında iyi bir şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

Yeni sezonda başkanlığa aday olmayacağını ve kulüp başkanlığını bırakacağını ifade eden Çalışkan, Bayburtspor için ortaya yüreğini koyduğunu bu duruma rağmen yine de takdir edilmeyerek kulübün yalnız bırakıldığını sözlerine ekledi. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / Spor