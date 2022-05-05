Bayburt Özel İdare Spor için 'Biz Bize Yeteriz' kampanyası başlatıldı - Haberler

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Bayburt Özel İdare Spor için 'Biz Bize Yeteriz' kampanyası başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bayburt Özel İdare Spor için 'Biz Bize Yeteriz' kampanyası başlatıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'a destek olmak amacıyla 'Biz Bize Yeteriz' kampanyası başlatıldı.

BAYBURT (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'a destek olmak amacıyla 'Biz Bize Yeteriz' kampanyası başlatıldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5'inci sırada yer alan An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor, 7 Mayıs Cumartesi günü, evinde Ergene Velimeşespor'u konuk edecek. Sarı-siyahlılar, konuk edeceği Ergene Velimeşespor müsabakasından galip ayrıldığı taktirde adını Play-Off'a yazdıracak. An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor yönetimi, takımlarının play-off yarışı içerisinde olması nedeniyle yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm Bayburtluları, başlatılan kampanyaya davet etti. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor için başlatılan Biz Bize Yeteriz kampanyasına siz de katkıda bulunabilir, şehrimizin kulübüne 1'inci Lig yolunda bağışlarınızla destek olabilirsiniz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumartesi, Bayburt, Mayıs, Spor, Haberler

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