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Bayburt Ortaokulu futbol takımı bölge şampiyonu

Bayburt Ortaokulu futbol takımı bölge şampiyonu

Spor Haberleri

Bayburt Ortaokulu futbol takımı bölge şampiyonu oldu.

Bayburt Ortaokulu futbol takımı bölge şampiyonu oldu.

Ardahan'da düzenlenen Yıldızlar Bölge Grup Müsabakalarında Bayburt'u temsil eden Bayburt Ortaokulu futbol takımı, bölge şampiyonu olarak adını Türkiye yarı finallerine yazdırmayı başardı.

Bayburt Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, şampiyon olan Bayburt Ortaokulu futbol takımını tebrik etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bayburt Türkiye Ardahan Futbol Spor Haberler

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