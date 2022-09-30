Bayburt haberleri... Bayburt Özel İdare Spora 4 bin 200 TL ceza Spor Haberleri Bayburt haberine göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) Bayburt Özel İdare Spora 4 bin 200 TL para cezası kesildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) Bayburt Özel İdare Spora 4 bin 200 TL para cezası kesildi. PFKD'nın 29.09.2022 tarih ve 13 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı. Bayburt Özel İdare Spor kulübünün, 25.09.2022 tarihinde oynanan Bayburt Özel İdare Spor-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. - BAYBURT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Bayburt Spor Haberler

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