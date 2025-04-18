ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti

Savaş uçakları ülkeye bomba yağdırdı, en az 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı, Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti

Savaş büyüyor! ABD'den Çin'i köşeye sıkıştıracak hamle

Bayburt Bilek Güreşi Takımları Türkiye Şampiyonasında Başarı Sağladı

Bayburt Bilek Güreşi Takımları Türkiye Şampiyonasında Başarı Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Bayburt'un Başaran ve Çelik Bilek Spor Kulüpleri, katıldıkları müsabakalarda çok sayıda madalya kazanarak şehrin gururu oldular.

Kayseri'de gerçekleştirilen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasına katılan Bayburt'un Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü ve Çelik Bilek Spor Kulübü sporcuları madalyalarla döndü.

Bilek Güreşi Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi İsmet Çakal, Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü As Başkanı Zafer Saka, Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü antrenörü Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli sporcu Tuncay Başaran ve Çelik Bilek Spor Kulübü Antrenörü Cabir Çelik öncülüğünde şampiyonaya katılan sporcular, başarılı müsabakalar çıkararak çok sayıda madalya alıp Bayburt'un gururu oldular.

Müsabakalar sonucu dereceye giren sporcular ise şöyle:

Başaran Bilek Güreşi Kulübü Sporcuları:

Büyük Erkekler: 110 kg. da Tuncay Başaran Sol Kol 1. Sağ Kol 2.

15 Yaş Altı Yıldızlar: 70 kg. Volkan Saka Sağ Kol 1. Sol Kol 2.

18 Yaş Altı Gençler: 75 Kg. İsmail Hakkı Saka Sol Kol 2.

23 Yaş Altı Gençler: 55 Kg. Samet Olgun 4.

Çelik Bilek Spor Kulübü:

Büyük Erkekler: Yusuf Ziya Yıldızoğlu 75 kg. Sağ Kol 1. 100 Kg. Cabir Çelik Sağ Kol 2.

23 Yaş Altı Gençler: Abdülkadir Mıcık 110+ Sol Kol 3.

Masterler: 100 Kg. Ünal Türker Sağ - Sol Kol 1.

Akın Türker Sol Kol 3. - BAYBURT

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.