Bayburt Atlı Cirit İl Birinciliği Müsabakaları Başladı
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Bayburt Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları Bayburt Belediyesi Cirit Sahası'nda başladı. İlk gün yapılan müsabakayı Can Bayburt Atlı Spor Kulübü kazandı. Müsabakalar 4 Temmuz'da sona erecek.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun düzenlediği Bayburt Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları başladı.
Bayburt Belediyesi Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakaların ilk gününde, Can Bayburt Atlı Spor Kulübü ile 21 Şubat Atlı Spor Kulübü karşılaştı.
Bayburt halkının ilgi gösterdiği müsabakayı Can Bayburt Atlı Spor Kulübü kazandı.
Müsabakayı Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Asbaşkanı Bahri Önal da izledi.
Bayburt Atlı Spor Kulübü, Can Bayburt Atlı Spor Kulübü, Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü, Kop Atlı Spor Kulübü, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü, 21 Şubat Atlı Spor Kulübü'nün katıldığı birincilik, 4 Temmuz'da sona erecek.