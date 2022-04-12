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BAÜN'lü sporcudan cimnastikte altın madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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BAÜN'lü sporcudan cimnastikte altın madalya

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) bünyesinde eğitim-öğretime devam milli sporcular, uluslararası turnuvalardaki başarıları ile dikkat çekiyor.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) bünyesinde eğitim-öğretime devam milli sporcular, uluslararası turnuvalardaki başarıları ile dikkat çekiyor.

Uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden sporcular arasında son olarak, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emir Erışık, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik turnuvasında, bireysel erkekler kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı. Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin uluslararası organizasyonlardaki başarılarını gururla takip ettiklerini belirten Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, altın madalya kazanan Balıkesir Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Emir Erışık'ı tebrik etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş tebrik mesajında, "Spor Bilimleri Fakültemiz, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Milli Sporcumuz Emir Erışık, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik turnuvası (Czech Aerobic Open 2022) bireysel erkekler kategorisinde 19.700 puanla 1. olarak altın madalya kazandı. Öğrencimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR

BAÜN'lü sporcudan cimnastikte altın madalya

İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesir Üniversitesi, Altın Madalya, Milli Sporcu, Cimnastik, Spor, Haberler

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