BAÜN E-Spor takımı Türkiye şampiyonu - Haberler

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BAÜN E-Spor takımı Türkiye şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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BAÜN E-Spor takımı Türkiye şampiyonu

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) E-Spor Takımı; Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Türkiye E-Spor Federasyonu ve Üniversite E-Spor Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, Üniversiteler E-Spor Türkiye Şampiyonasında, şampiyon oldu.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) E-Spor Takımı; Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Türkiye E-Spor Federasyonu ve Üniversite E-Spor Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, Üniversiteler E-Spor Türkiye Şampiyonasında, şampiyon oldu.

BAÜN E-Spor Takımı, 49 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi E-Spor Uygulama ve Araştırma Merkezinde düzenlenen final müsabakasında Anadolu Üniversitesi E-Spor Takımını 3-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazandı. Bu sonuçla; Arş. Gör. Alp Kaan Kilci ve Arş. Gör. Serhat Yalçıner'in antrenörlüğünde, Fatih Furkan Mengi, Kaan, Gürtay, Burak Çöl, Furkan Kurt ve Yusuf Bozkuş'tan oluşan E-Spor Takımı, şampiyonayı namağlup tamamlayarak Türkiye Şampiyonu olma başarısın gösterdi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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